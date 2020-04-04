Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral’dan Erzurum’a çağrı

Dünya genelinde küresel bir kriz haline gelen ve ülkemizin de içinde bulunduğu COVİD-19 virüs salgını nedeniyle işletmelerimizin yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken Oral, ‘’Bu sıkıntıyı el birliği ile aşabiliriz. Bunun en önemli ayağını tüketicilerimiz oluşturuyor, tüm hemşerilerimizi bu destek zincirinin halkası olmaya, yereli kalkındırmaya davet ediyorum” dedi.

‘Yereli yaşat ki, Erzurum yaşasın’ sloganı ile başlattıkları kampanya ya tüm halkımızı davet eden Oral, ‘’Unutulmamalıdır ki Esnafımız zor günlerden geçiyor, taksidi olan vaktinde taksidini öder, alışverişte yerel markalarımız tercih edilirse bu zorlu süreç el birliği ile daha kolay atlatılır. Devletimiz elinden gelen desteği, açıkladığı ekonomik paketlerle vermeye çalışıyor, bizde devletimize yeni bir cephe açtırmama gayretindeyiz. Halkımız ödemelerini zamanında yapar, alışverişlerinde yereli tercih ederse, işletmelerimizde çalışan bu şehrin evlatlarına, üreticisine, imalatçısına büyük destek vermiş olur. Ben bu hassasiyeti tüm vatandaşlarımızın göstereceğinden eminim’’ dedi.

Tüm yerel esnafa ve Erzurumlulara çağrı yapan Oral, “Biz ne badireler atlatmış, ne sıkıntılardan geçmiş bir milletiz, virüs bizim birlikteliğimizi ve beraberliğimizi yıkamaz’’ dedi.

Bu süreçte Erzurum’un her kesimine seslenen Başkan Hakan Oral, ‘’Yerel sensin, yerel benim, yerel biziz’’ diyerek çağrısını yeniledi.

