Erzurum Valiliğinden temizlik sorunu yaşandığı iddia edilen okulla ilgili açıklama:

Erzurum Valiliği, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde, temizlik ve ısınma sorunun yaşandığı iddia edilen okulla ilgili açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, Aziziye ilçesindeki Ilıca Toprakkale Ziyaettin Özatalay Ortaokulunun kente 90 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Söz konusu okulda Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında İŞKUR aracılığıyla personel görevlendirildiği aktarılan açıklamada, "Okula görevlendirilen İŞKUR personelleri, işe başlayıp kısa süre çalıştıktan sonra ayrılmışlardır. Okula 10 Kasım itibarıyla bir personel görevlendirilerek meydana gelen aksaklıklar giderilmiştir. Okulumuzda 11 Kasım itibarıyla herhangi bir sorun bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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