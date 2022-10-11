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  4. Erzurum Valisi Memiş İl Koordinasyon Kurul Toplantısı'nda konuştu:

Erzurum Valisi Memiş İl Koordinasyon Kurul Toplantısı'nda konuştu:

11.10.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Erzurum ekonomisinin büyük bir bölümü et ve süt hayvancılığından sağlanıyor. Bu alanlarda uygulanan projeler yapıyoruz"

Erzurum Valisi Okay Memiş, kamu yatırımlarının adil ve planlı bir şekilde vatandaşa ulaştırıldığını, yapılan projelerle kent ekonomisinin canlandığını bildirdi.

Vali Memiş'in başkanlığında Erzurum İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı, Valilik toplantı salonunda kurum amirleri ve müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, kurum müdürlerinin çalışmalarını dinleyerek, kente yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Erzurum'da 2022 yılı ekim ayı sonu itibariyle 757 projenin hayata geçirildiğini belirten Memiş, "Kamu hizmetlerini adil bir şekilde vatandaşa götürdük. Zaten bu bizim boynumuzun da borcu. Çünkü devletin dini adalettir. O düsturdan hareket ediyoruz." dedi.

Memiş, Erzurum'un tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktardı.

Türkiye'de hububatın yüzde 2'sinin Erzurum'da yetiştirildiğini hatırlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Bütün şartlar ve coğrafya itibariyle kolay bir yerde yaşamıyoruz. Türkiye'de en fazla merası olan bir iliz. Hayvancılıkta Türkiye'nin bir numarası olmamızı öğütleyen bu emin adımlarla ilerliyoruz. Bütün paydaşlarımızla birlikte bu iki alanda çalışmalarımız sürüyor. Erzurum ekonomisinin büyük bir bölümü et ve süt hayvancılığından sağlanıyor. Bu alanlarda uygulanan projeler yapıyoruz. 4 yıl içinde et ve süt hayvancılığında özellikle büyükbaş hayvancılıkta ciddi mesafeler alıyoruz. Normal artışlar yıllık 2-3 bin olur. Biz, 4 yılda 200 bine yakın artış sağladık. Elimizde sihirli değnek yok. Ancak doğru projeler uyguladık. Yem bitkisi tohumu desteklemesi projesi var. Bu projede 1500 tona yaklaştık. Hayvan yemlerini vatandaşlara ulaştırdık, 10 bin çiftçiye ulaştı."

Memiş, hayvancılıkta en önemli girdinin yem olduğunu ve desteklerle besicinin yüzünün güldürüldüğünü dile getirdi.

Toplantı, kurum müdürlerinin yürüttükleri projeler hakkında bilgilendirmesinin ardından sona erdi.

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