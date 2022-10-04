Erzurum Valisi Memiş, imkanı olmayanlara kayak malzemesi desteği verileceğini bildirdi

Erzurum Valisi Okay Memiş, herkesi kayak yapmaya davet ederek, "İmkanı olmayanlara kayak malzemesi konusunda Valilik ve diğer kurumlar adına söz veriyoruz." dedi.

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Havuzbaşı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, Yakutiye Medresesi önündeki programlarla devam etti.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibi gösteri yaptı.

Vali Okay Memiş, burada, kendisinin de amatör bir sporcu olduğunu söyledi.

Ailece spor yapmaya çalıştıklarını ifade eden Memiş, "Kayağı ben burada öğrendim ve herkesi kayak yapmaya davet ediyorum. İmkanı olmayanlara kayak malzemesi konusunda Valilik ve diğer kurumlar adına söz veriyoruz." dedi.

Memiş, kentteki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne her yıl binlerce sporcunun geldiğine işaret ederek, "Hem Erzurum'dan hem de 81 ilimizden sporcuları burada misafir ediyoruz. Orası herkese açık. Biz sporcularımızdan daha fazla madalya bekliyoruz. Erzurum'un sportif potansiyeli var ve aynı zamanda biz buna spor turizmi de diyoruz. Tesislerimizin bakım ve onarımlarını yapıyoruz. 24 saat açık tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de amatör sporun, tüm dünyada profesyonel sporculuğa geçişin önemli noktası olduğunu belirterek, "Biz de bu yaklaşımla destek veriyoruz. Eğer sağlıklı ve dirençli bir gelecek istiyorsak, geleceğimiz ve yarınlarımız olan gençlere gereken değeri verip onları yetiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliklere, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, antrenörler, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

