YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Valisi Okay Memiş üniversite öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu:

Erzurum Valisi Okay Memiş üniversite öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu:

08.09.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hiçbir öğrenci boşta kalmayacak. Bütün personelimizle tam kapasite ile eğitim öğretime hazırız"

Erzurum Valisi Okay Memiş, yüksek öğrenimde yeni eğitim ve öğretim yılında Erzurum'u tercih eden öğrencilerin yurt sorunu yaşamaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisindeki Nene Hatun Kız Yurdu'nu gezen Memiş, yetkililerden yurtların kapasitesi ve son durumları hakkında bilgi aldı.

Yurt binası önünde gazetecilere açıklama yapan Memiş, yüksek öğretimde Erzurum'u tercih eden öğrencilerin çok şanslı olduğunu ve hiçbirinin barınma sorunu yaşamayacağını aktardı.

İlçelerdeki yurtlarda da sorun olmadığını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Yurtlarımızın kapasitesinin neredeyse yüzde 80'i dolmuş durumda. Yaklaşık 3 bin civarında artı kapasitemiz var. İlçelerde ise gereken her türlü tedbir alındı. 20 ilçemizin 3 tanesinde yedekte kalanlar var, onları da kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile görüşerek kamu misafirhanelerinde kalmaları için planlama yaptık. Hiçbir öğrenci boşta kalmayacak. Bütün personelimizle tam kapasite ile eğitim öğretime hazırız."

Erzurum'un ikliminin sert olduğunu hatırlatan Memiş, "Buraya gelecek evlatlarımız rahat olsun, hepsini misafir edeceğiz. Erzurum'u kazanan şanslı öğrencileri kutluyoruz. Türkiye'nin en güvenilir illerinden birisi. Biraz havası sert olabilir, kışın kalın giysinler." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da tedavi edilen uzunbacak kuşu doğaya salındıErzurum'da tedavi edilen uzunbacak kuşu doğaya salındı
CTE'den "Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm" haberlerine ilişkin açıklama:CTE'den "Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde ölüm" haberlerine ilişkin açıklama:
Beylikdüzü'nde balkondan düşen çocuk öldüBeylikdüzü'nde balkondan düşen çocuk öldü
Anahtar Kelimeler:
öğrenci yurt

Erzurum Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
04:16
Sabah
05:42
Öğle
12:18
İkindi
15:53
Akşam
18:44
Yatsı
20:04

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Perşembe

Nuran Eczanesi
Palandoken
Hastaneler Eczanesi
Yakutiye
Aygün Eczanesi
Palandoken
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.