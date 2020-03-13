Erzurum Valisi Okay Memiş'ten "kovid-19'a karşı tüm tedbirler alındı" açıklaması:

Erzurum Valisi Okay Memiş, dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kentteki sağlık kurum ve kuruluşlarınca tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Memiş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, sağlığın mutlu bir yaşamın değişmez ve öncelikli özelliği olduğunu belirtti.

İnsanların sağlığına kavuşması için Hipokrat yemini ederek mesleklerini duyarlılıkla sürdüren hekim ve sağlık çalışanlarının ülkenin her köşesinde, insan hayatının öneminden ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayretle çalıştıklarını vurgulayan Memiş, şöyle dedi:

"Hekimlerimiz, insanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, kendilerine şiar edinmişlerdir. Tabiplerimiz, tüm insanlar için, güvenli bir liman olarak hizmet vermektedir. Mustafa Kemal Atatürk 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' sözleriyle Türk hekimlerimizin ne kadar hayati bir görev ifa ettiklerini belirtmektedir. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' mısraları ile de sağlığın önemine dikkati çekmiştir."