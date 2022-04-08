Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Erzurum ve Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Erzurum'da sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde kara dönüştü.

Yol ve kaldırımların karla kaplandığı kentte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kenti Kars, Ağrı, Erzincan ve Bingöl'e bağlayan kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kayan tırlar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Ardahan'da da akşam saatlerinde kar etkili oldu.

Kentteki binaların çatıları ile park halindeki araçlar beyaza büründü.



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