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Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

08.04.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenti Kars, Ağrı, Erzincan ve Bingöl'e bağlayan kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor

Erzurum ve Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Erzurum'da sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde kara dönüştü.

Yol ve kaldırımların karla kaplandığı kentte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kenti Kars, Ağrı, Erzincan ve Bingöl'e bağlayan kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kayan tırlar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Ardahan'da da akşam saatlerinde kar etkili oldu.

Kentteki binaların çatıları ile park halindeki araçlar beyaza büründü.

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