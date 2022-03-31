YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum ve Kars'ta 64 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor

Erzurum ve Kars'ta 64 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor

31.03.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum ve Kars'ta 64 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor

Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 64 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da son haftalarda etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle 62 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Karayolları ekipleri de Erzurum-Tekman kara yolunda metrelerce karla mücadele ediyor. Kent merkezinden Tekman ilçesine ulaşım alternatif yol üzerinden sağlanıyor.

Kars'ta da kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacakErzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacak
Fenerbahçe, TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Eda Erdem Dündar'ı tebrik ettiFenerbahçe, TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Eda Erdem Dündar'ı tebrik etti
Gaziantep'teki rüşvet operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandıGaziantep'teki rüşvet operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 31 Mart Perşembe

İmsak
04:29
Sabah
05:54
Öğle
12:24
İkindi
15:57
Akşam
18:44
Yatsı
20:04

Erzurum Nöbetçi Eczaneler31 Mart Perşembe

Evren Eczanesi
Palandoken
Deniz Eczanesi
Yakutiye
Ertuğrul Gazı Eczanesi
Palandoken
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kalıpları altüst etti! “Büyük bedenim hem de vücut kıllarımı...”

Kalıpları altüst etti! “Büyük bedenim hem de vücut kıllarımı...”

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.