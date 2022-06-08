Erzurum'a kurulacak 8 fabrikayla 2 bin kişiye istihdam sağlanacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentin Oltu ilçesinde kurulacak 8 yeni fabrikayla 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Memiş, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Oltu ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Memiş, ilçeye gelişinde Oltu Belediye binası önünde Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve ilçe protokolünce karşılandı.

Belediye Meclis Salonu’nda, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu mensuplarıyla toplantı yapan Memiş, yetkililerden çalışmalarla ve yapımı devam eden fabrikalarla ilgili bilgi aldı, yatırımcıları dinledi.

OSB bölgesinde incelemelerde bulunan Memiş, burada yaptığı açıklamada, bütün kamu kaynaklarını vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik harcadıklarını bildirdi.

Bu işleri yaparken Erzurum milletvekillerinin büyük desteklerini aldıklarını anlatan Memiş, şunları kaydetti:

"İnşallah bu yapılan işleri hep birlikte göreceğiz. Bu sezonu çok iyi değerlendireceğiz. OSB'de, DSİ'nin yapacağı eş zamanlı çalışma ile sanayi bölgesini genişletmeyi planlıyoruz. Tek derdimiz insanlarımıza iş bulmak, vatandaşlarımızın derdine çare olmak. Şu an Oltu'da 6 tane fabrika faaliyette, bu yıl 8 tane daha yapılacak. Bir tanesini biz valilik olarak yapıyoruz, 2 tanesini Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Hedefimiz, 2 bin vatandaşımıza istihdam oluşturmak. Tersine göçü hep beraber göreceğiz. Bunu inşallah başaracağız."

Erzurum’un kış turizminde Türkiye’nin merkez illerinden olduğunu hatırlatan Memiş, kentin muhteşem coğrafyaya sahip olduğuna dikkat çekti.

Memiş, bölgenin yapılacak tanıtım çalışmaları ile turistlerin uğrak mekânı haline geleceğini de sözlerine ekledi.

İncelemelerin ardından Memiş ve beraberindekiler, Oltu Kırdağ’da yürüyüş gerçekleştirdi, bisiklete bindi.​​​

