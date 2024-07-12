Erzurum’a Temmuz’da rekor yağış

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Kurum Müdürü Ömür Demirgüneş’ten bir brifing aldı. Vali Çiftçi’nin Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğündeki incelemesinde gündem; Erzurum ve ilçelerinde son zamanlarda mevsim normalleri dışında yaşanan sağanak yağışlar ve akabinde meydana gelen sel afetleri oldu.

Vali Çiftçi, bölgenin önümüzdeki günlerdeki hava durumu hakkında Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Demirgüneş’ten bilgi aldı. Ülkemizde bulunan 16 Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden biri olan kurum ziyaretinde Vali Çiftçi; Erzurum, Erzincan ve Bayburt dolaylarındaki Hava Tahmin Raporu’nu belirleyen balonu uçurdu. Vali Çiftçi’nin ziyaretine; Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, DSİ 8. Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Akif Kaygusuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger eşlik etti.

