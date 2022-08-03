Erzurum'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 8 kişi yakalandı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ilçenin Ağçaşar Mahallesi'ndeki arazide, ot biçme sırası anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı belirlenen kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, silahla vurularak hayatını kaybeden Ramazan Ç'nin ölümü, 6 kişinin de yaralandığı kavgaya karışan kişilerden Cemalettin T, Mustafa T, Kiyasettin T, Mustafa T. ile Cevdet Ç, Cesim Ç, Servet Ç. ve Ersin Ç. gözaltına alındı.

Aralarında hastanede tedavi görenlerin de bulunduğu şüphelilerden yaralanmayanlar, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zanlılarla bir tabanca da ele geçirildi.



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