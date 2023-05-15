Erzurum’da 14 Mayıs seçim sonuçları

Buna göre; Erzurum’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a önemli bir destek çıkarken, Cumhur İttifakı 5, Emek ve Özgürlük İttifakı 1 milletvekili çıkardı. Erzurum’da seçime katılım oranı % 86,53 olarak gerçekleşti. 2 bin 241 sandıkta, 450 bin 317 oy kullanılan Erzurum’da, 439 bin 554 oy geçerli sayıldı.

Erzurum’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek

Erzurum’da açılan sandıklarda; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan %68,59, Kemal Kılıçdaroğlu’na % 24,56, Sinan Oğan’a % 6,57 ve Muharrem İnce’ye %0,28 oy çıktı. Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerden Ak Parti % 43.27 ile dört milletvekili, MHP % 16.71 ile bir milletvekili çıkarırken, Yeniden Refah Partisi %4.95 ve BBP %1.74 oyda kaldı. Yeşil Sol Parti % 9.89 ile Erzurum’da bir milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı’nın Erzurum’daki oy oranı % 66,89, Millet İttifakı’nın %16,15, Ata İttifakı’nın % 2,64, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın % 9,89 ve Sosyalist Güç Birliği % 0,31 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en yüksek destek Pazaryolu ilçesinden % 86,84 ile gelirken, Karayazı ilçesinden Kemal Kılıçdaroğlu’na % 72,34 oranında oy geldi.

İŞTE PARTİLERİN ERZURUM’DA ALDIĞI OYLAR VE ORANLARI

Milletvekilliği genel seçimlerinin Erzurum noktasındaki değerlendirmesinde; Ak Parti 190 bin 212 oy ile % 43,27, MHP 73 bin 431 oy ile % 16,71 ve Yeşil Sol Parti 43 bin 466 oy ile % 9, 89 oranından oy alarak ilk üç sırada yer aldı. Bunları; İYİ Parti 42 bin 3 oy ile % 9,56, Cumhuriyet Halk Partisi 30 bin 348 oy ile % 6,9, Yeniden Refah Partisi 21 bin 774 oy ile 4,95, Zafer Partisi 10 bin 434 oy ile % 2,37, BBP 7 bin 654 oy ile % 1,74 ve bağımsız aday İslam Yıldırım 13 bin 168 oy ile % 3 oranını yakaladı. Buna göre; Erzurum’u önümüzdeki dönemde TBMM’de Ak Parti’den Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, MHP’den Kamil Aydın ve Yeşil Sol Parti’de Meral Danış Beştaş temsil edecek.

AK PARTİ 15 İLÇEDE, YEŞİL SOL PARTİ 4 İLÇEDE İLK SIRADA

Erzurum’da milletvekilliği seçiminin değerlendirmesine göre; 20 ilçeden 16’sında Ak Parti birinci parti olarak çıkarken 4 ilçede Yeşil Sol Parti ipi göğüsledi. Buna göre Ak Parti; Aşkale’de % 45,25, Çat’ta % 43,45, Horasan’da % 57,72, İspir’de % 56, 81, Narman’da % 52,09, Oltu’da % 39,57, Olur’da % 48,61, Pasinler’de % 45,73, Şenkaya’da % 37,72, Tortum 55,74’da, Uzundere’de % 53,80, Pazaryolu’nda % 62,85, Aziziye’de % 46,18, Köprüköy’de % 51,48, Palandöken’de % 42,07 ve Yakutiye’de % 44,75 oranında oy alarak birinci parti oldu. Yeşil Sol Parti ise; Hınıs’ta % 43,10, Karayazı’da % 67,96, Tekman’da % 63,86 ve Karaçoban’da % 63,56 oy aldı ve birinci parti oldu.

