Erzurum'da 2 bin rakımda üretilen patatesten 108 bin ton rekolte bekleniyor

MUHAMMET MUTAF - Erzurum'daki patates üreticileri, eğitimlerle ve sertifikalı tohum çeşidiyle dekar başına verimin artırılması sayesinde bereketli bir sezon geçiriyor.

Tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Erzurum'da, yem bitkileri ve hububatın yanında patates üretimi de önemli yer tutuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Erzurum'un verimli topraklarıyla buluşturulan sertifikalı patates tohumu ve çiftçilere teknik elemanlarca verilen yetiştiricilik eğitimleri, hasadın devam ettiği kentte üretime olumlu yansıdı.

Başta çevre iller ve Karadeniz olmak üzere Türkiye'de birçok yere gönderilen ve yörede "kartol" diye adlandırılan patatesteki artan verim, üreticiye gelir artışı sağlayacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Erzurum'da en çok üretilen ürünlerden birinin patates olduğunu söyledi.

Pasinler ilçesinde "Hasankale patatesi" olarak yetiştirilen ürünün Türkiye'nin birçok yerinde bilindiğini belirten Akar, "İlimizde üretilen patatesin büyük bir kısmı Pasinler ilçemizde üretiliyor. Diğer ilçelerimizde de üretim oluyor ancak önemli üretim merkezimiz burası. Geçen yıl yaklaşık 34 bin dekar alanda yaklaşık 88 bin ton civarında üretimimiz vardı. Bu yıl yaklaşık 35 bin dekar alanda 108 bin ton civarında bir üretim bekleniyor." diye konuştu.

Akar, geçen sene dekar başına ortalama 2,5 ton ürün alındığını, bu yıl ürünün 3 tona yükseldiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bizim geçen yıla göre patates üretimimizde hem birim alandan alınan verim itibarıyla hem de alan olarak üretimimizde artış var. Çiftçilerimiz, hem basınçlı sulama sistemlerini hem de kaliteli sertifikalı tohumluk kullanmasıyla birim alandan daha fazla verim almaya başladı. Normal bir çiftçinin kendi imkanlarıyla elde ettiği tohumdan dekara alınan verim, kullanılan sertifikalı tohumla ciddi bir artış sağladı."

Sertifikalı tohumla bazı arazilerde dekar başına yaklaşık 8-9 ton verime ulaşıldığını ifade eden Akar, bunun sevindirici olduğunu belirtti.

- "Güzel katma değeri olacak bir ürünümüz"

Gelecek yıllarda verilecek eğitimler ve kullanılan tohum çeşitleriyle birim alandan alınan verimin daha da artacağına işaret eden Akar, bu durumun çiftçiye katma değerinin daha fazla olacağını vurguladı.

Akar, "Piyasada birçok insan tarafından Hasankale patatesi tercih ediliyor. Uygun ölçülerde piyasaya zamanında arz edildiğinde güzel katma değeri olacak bir ürünümüz olduğunu ifade edebilirim." ifadelerini kullandı.

Erzurum'da yaklaşık 2 bin rakımda üretim yapıldığını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Burada neredeyse bir yerde yazın bile kış şartlarını yaşıyoruz. Toprak sıcaklığımız çok fazla düşen bir sıcaklık değil. O yüzden bizim patatesimiz çevre ve iklim şartlarına daha dayanaklı. Yani bunu çevre adaptasyonuyla değerlendirebiliriz çünkü rakımımız yüksek, hava sıcaklığı düşük. Dolayısıyla dayanma süresi de daha fazla olur. Erzurum patatesimiz şu anda kendi iç tüketimimizle beraber çevre illerimiz başta olmak üzere her tarafa gidiyor. Özellikle Karadeniz illerine yoğun bir şekilde gönderiliyor."

