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Erzurum'da 8 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

07.03.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 8 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Erzurum'da, 8 farklı evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bu yıl farklı tarihlerde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılarak faillerin yakalanması için çalışmalarına devam etti.

Ekipler, olay yeri inceleme raporları, güvenlik kamera görüntüleri, plaka tanıma sistemi, kent güvenlik yönetim sistemi kayıtları, teknik ve fiziki imkanlar kullanılarak yaptıkları detaylı analiz sonucu 8 farklı evden hırsızlık yaptığı belirlenen Y.S.K'yi gözaltına aldı.

Bu kişinin ikametinde ve depo olarak kullandığı adreslerde de arama yapan ekipler, zanlının çaldığı 3'er televizyon ve kulaklık, 2'şer bilgisayar ve matkap, 1'er tablet, bluetooth müzik seti, traş makinası ve şarj aleti, bileklik, çakı, kasatura, çeşitli markalarda saat, gözlük, tespih, kolye, şarj aletleri ile powerbank ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.S.K, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Zanlının çaldığı bazı eşyayı sattığı İ.A, Ö.N, F.B. ve A.B. hakkında da "hırsızlık malının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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