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Erzurum’da Aile ve Engelli Haftası etkinlikleri

ERZURUM HABERLERİ  | 16.05.2020 12:18 | Son Güncelleme

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce engelliler Haftası ve Aile Haftası münasebetiyle Erzurum’da bulunan engellilere yönelik ziyaretler gerçekleştirildi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerince yapılan ziyaretlerde, ailelerin ve engellilerin ihtiyaçları ele alınarak, çözüm üretiliyor.Pandemi sürecinde dayanışmanın ön plana çıktığını belirten İlbaş, aile kavramının önemine değinerek şunları söyledi: “Aile değerlerimizi kaybetmememiz gerekir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce engelliler Haftası ve Aile Haftası münasebetiyle Erzurum’da bulunan engellilere yönelik ziyaretler gerçekleştirildi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerince yapılan ziyaretlerde, ailelerin ve engellilerin ihtiyaçları ele alınarak, çözüm üretiliyor.
Pandemi sürecinde dayanışmanın ön plana çıktığını belirten İlbaş, aile kavramının önemine değinerek şunları söyledi: “Aile değerlerimizi kaybetmememiz gerekir. Aile değerlerinin korunması, aile bağlarının güçlü olması, büyüklere saygı göstermekten ve küçüklere sevgide bulunmaktan geçer. Kültürümüzde de, gelenek ve göreneklerimizde de büyüklerimiz önemli bir yere sahiptir. Devlet olarak bizlere de sorumluluklar düşmektedir.” dedi.
İlbaş, şöyle devam etti: “Her insan bir engelli adayıdır ve bedensel ya da zihinsel engelli olmak; her insanın başına gelebilecek bir durumdur. Dolayısıyla asıl engel, bu hakikati görmemek, bu hakikate zihinlerde ve kalplerde yer açmamaktır. Engellilerle ilgili olarak duyarlılığımızı ve hassasiyetimizi sürekli arttırmalıyız. Aynı zamanda onların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri yaşam koşullarını tesis etmeyi ise, kendimize hedef olarak belirlemeliyiz. Hedefimiz; engellilerimizin toplumsal yaşamdan soyutlanmasına karşı durmak, onları aktif bir güç haline getirmek ve ayakta durmalarını sağlamaktır. Engellilerimiz, bugün ya da sadece bu hafta değil, aklımızda, fikrimizde ve kalbimizde hayatımız boyunca yer edinecek ve kesinlikle öncelikli meselemiz olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Engelliler Haftası’nı kutluyor, engelli kardeşlerimize ve ailelerine huzur, mutluluk, başarı ve esenlik dolu yıllar diliyorum.”
Engelliler ve aile haftası dolayısıyla Yakutiye Sosyal Hizmet Merkezi, Palandöken Sosyal Hizmet Merkezi, Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi, Hınıs Sosyal Hizmet Merkezi, Oltu Sosyal Hizmet Merkezi, Pasinler Sosyal Hizmetler Merkezi ve İspir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yaşlılara yönelik ziyaretler gerçekleştirildi.

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