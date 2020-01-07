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  4. Erzurum'da anaokulu öğrencileri, ilkel baskı resim tekniğini üniversitede öğrendi

Erzurum'da anaokulu öğrencileri, ilkel baskı resim tekniğini üniversitede öğrendi

ERZURUM HABERLERİ  | 07.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemile Didem Özışık: - "Bu tekniği ve uygulamayı, bütün anaokullarına yaymayı amaçlıyorum. Baskı resim bir sanat yolu ve çocuklar sanatla rehabilite olmalı"

Erzurum'da bir grup anaokulu öğrencisi, Çinlilerin milattan önceki yıllarda kullandığı baskı resim yöntemini üniversitede akademisyenlerden öğrendi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemile Didem Özışık'ın yürüttüğü proje kapsamında, kentteki Yeni Kent Anaokulu öğrencileri fakültenin resim atölyesine çağrıldı.

Özışık, burada Çinlilerin milattan önceki yıllarda kullandığı ilkel baskı resim yöntemini anaokulu öğrencilerine uygulamalı olarak öğretti.

Öğrenciler, Özışık'ın projesi sayesinde hem küçük yaşta fakülte ortamında ders yapma fırsatı buldu hem de eğlenceli hale getirilen baskı resim yapımıyla keyifli anlar yaşadı.

Cemile Didem Özışık, gazetecilere yaptığı açıklamada, baskı resim tekniğinin ağır kimyasal maddelerle matbaada yapıldığını söyledi.

Baskı resimde matbaa mürekkebi, sentetik tiner gibi insan sağlığına zararlı maddelerin kullanıldığını ifade eden Özışık, "Hazırladığım teknik ve uygulanışın en önemli özelliği, belki de Türkiye'de ilk defa yapılmasıdır. Bu yaptığımız teknik ilkel ve milattan önce Çin'e dayanıyor." dedi.

Özışık, hazırladığı baskı tekniği ve bu tekniğin tanıtılması açısından yoğun araştırma yaptığını aktardı.

Söz konusu ilkel baskı tekniğini kendisinin anaokulları öğrencileri için sağlıklı olarak yeniden uyarladığını dile getiren Özışık, şunları kaydetti:

"Kullanılıp atılan köpük tabağını, üzerine kalemle hayvan ve farklı figürler çizerek kabarttım, böylece baskı için yüksek alan oluşturdum. Bu baskı tekniğinde boya olarak da anaokuluna yönelik zararlı olmayan boya kullandık. Bu tekniği ve uygulamayı, bütün anaokullarına yaymayı amaçlıyorum. Baskı resim bir sanat yolu ve çocuklar sanatla rehabilite olmalı. Rehabilite ise öğrencilerin boyayla temas etmeleri ve resim yapmalarıdır. Tekniğin en önemli özelliği kullanılan baskının çoğaltılabilir olmasıdır. Tek plakadan istediğimiz sayıda resim alabiliyoruz."

Özışık, öğrencilerin söz konusu tekniğe ilgi göstererek eğlendiğini ve bu teknikle resim yapmaktan keyif aldığını sözlerine ekledi.

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anaokulu öğrencileri Atatürk Üniversitesi baskı resim Erzurum

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