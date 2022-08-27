YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da ayının saldırdığı kişiyi komşusu kurtardı

Erzurum'da ayının saldırdığı kişiyi komşusu kurtardı

27.08.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da ayının saldırdığı kişiyi komşusu kurtardı

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde fasulye sulamak için bahçeye giren kişi, ayı saldırısı sonucu yaralandı.

Şehitler Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde fasulyeleri sulamak için giden 75 yaşındaki Kenan Gürcü ağaçların altında yatan ayının saldırısına uğradı.

Yere düşen ve bacağı ile kolundan yaralanan Gürcü, ayının kendisine yaklaştığını fark edince kolunu hayvanın ağzına koyarak başını ve yüzünü korumak istedi.

Bağrışmaları duyarak bahçeye gelen komşusunun çıkardığı sesler sayesinde ayının elinden kurtulan Gürcü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Gürcü'nün vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğu tespit edildi.

Tedavisi devam eden Gürcü, AA muhabirine, bahçeye girdikten kısa bir süre sonra ayının kendisine saldırdığını belirterek şöyle konuştu:

"Ayı ağacın altından çıkarak bana saldırdı. Yere düştüm ve ayağımı tuttu. Daha sonra yüzüme saldıracağı sırada elime ağzına koydum. Biraz kolumu ağzında tuttu. Ben çok bağırdım, yukarıda komşu sesimi duydu. Koşarak ve ses çıkararak geldi, ayı kaçtı ve kurtuldum. 4 gündür hastanedeyim çok şükür durumum iyi. Devletten, ayılar için bir önlem almasını istiyoruz. Yani benim ölmem hak, ayı yaşayacak; böyle bir şey olur mu? Artık çocuklar ne bahçeye ne tarlaya gidebiliyor. Neymiş, ayı yaşayacakmış. Buna önlem alınmasını istiyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Erzurum'da partililerle buluştu:Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Erzurum'da partililerle buluştu:
Bolu'da toprak kayması doğal gaz hattını kopardıBolu'da toprak kayması doğal gaz hattını kopardı
İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulunduİzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Pazaryolu ayı saldırısı

Erzurum Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:31
Öğle
12:22
İkindi
16:04
Akşam
19:03
Yatsı
20:26

Erzurum Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Cumartesi

Süphan Eczanesi
Palandoken
Şükrüpaşa Eczanesi
Yakutiye
Cengiz Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Eski hemşireden "bu kadar da olmaz" dedirten hareket!

Eski hemşireden "bu kadar da olmaz" dedirten hareket!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.