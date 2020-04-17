Erzurum'da belediyeler vatandaşlara maske dağıtıyor

Erzurum'da Palandöken ile Aziziye belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında halka maske dağıtıyor.

Palandöken Belediyesi, en önemli temel ihtiyaçlardan maske için Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'ndeki atölyelerde deneyimli personelle üretim yapıyor.

Bu merkezde 5 bin maske üreten ekip, maskeleri vatandaşlara ulaştırmak için de yoğun mesai harcıyor.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, gazetecilere yaptığı açıklamada, maske üretiminde mesai harcayan personele teşekkür etti.

Sunar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen Kovid-19 ile mücadele sürecine Palandöken ilçesi olarak özel bir yaklaşımla katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda belediye olarak ilçede maske üretimiyle sürece verilen mücadeleye katkı sağlıyoruz. Bu ateşe bir su serpme adına belediye olarak bizler de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Cumartesi ve pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağına da tüm Palandöken halkının uyacağını söyleyen Sunar, vatandaşlara sağlıkları için evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.