Erzurum'da bir çocuk ile dedesini öldürdükleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Erzurum'un Tekman ilçesinde, bir çocuk ile dedesini silahla vurarak öldürdükleri ve 1 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İlçenin Aşağıhanbeyi Mahallesi'nde bir süre önce evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 6 yaşındaki E.E. ile 80 yaşındaki dedesi İ,E'nin öldürülmesi, K.E'nin (37) de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Tekman Adliyesi'ne çıkarılan zanlılar, savcılıkça ifadelerinin alınması sonrası tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden sorgulanan bu kişilerden T.T, Y.T, İ.T. ve B.T, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

