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Erzurum'da bir kişi arazi anlaşmazlığı kavgasında silahla yaralandı

27.04.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da bir kişi arazi anlaşmazlığı kavgasında silahla yaralandı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Kırımkaya Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir aralarında husumet bulunan ve kanaat önderlerinin barıştırdığı Polat ile Yiğit aileleri arasında, mahallede yeniden tartışma çıktı.

Tarafların birbirlerine taş, sopa ile saldırdıkları kavganın devamında çıkan arbedede Deniz Polat açılan ateş sonucu silahla başından vurularak yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla Karaçoban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, burada yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavgada hafif yaralanan İ.P. ile M.Y. ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Olayla bağlantısı bulunan E.Y. ile H.Y. jandarmanın çalışması sonucu yakalanırken, olay yerinden kaçan İ.Y, SY, İ.Y, ve S.Y'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

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