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Erzurum'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli Tekirdağ'da yakalandı

14.04.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli Tekirdağ'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Mart'ta şüpheli Hacı G, Yunus Emre Mahallesi 4. Canan Sokak'ta tartıştığı husumetlisi Yusuf Y'nin bulunduğu araca silahla ateş açtı.

Kurşun isabet etmesi sonucu gözünden ağır yaralanan araçtaki Ebubekir A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Hacı G'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü özel bir ekip kurdu. Yapılan istihbarat çalışmalar sonucu şüphelinin Tekirdağ'da gizlendiği tespit edildi.

Bu kentte bir büfenin alt katında yakalanarak Erzurum'a getirilen Hacı G'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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