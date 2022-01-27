Erzurum'da çığ altında kalan iki kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi'ndeki bir mezrada çığ düştü, kar altında kaldığı ihbar edilen iki kişinin kurtarılması için tüm ekipler seferber edildi.

Vali Okay Memiş, AA muhabirine, Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında çığ düştüğünü söyledi.

Mahalle muhtarının mezrada çığı düştüğü bilgisini verdiğini anlatan Memiş, "Muhtardan su sorununu çözmeye giden 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı ihbarı aldık. Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile tüm arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk ettik." ifadesini kullandı.

Memiş, olayın yeni olduğunu belirterek, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığını ifade etti.

