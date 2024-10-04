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Erzurum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

AA AA
04.10.2024 08:43
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Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Taşbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde yan yana bulunan iki evin yakınında tezeklerin biriktiği çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan ve iki eve sıçrayan yangın, çevredekilerin müdahalesine rağmen büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında 2 ev, 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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yangın Erzurum İspir ahır

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