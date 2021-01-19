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Erzurum'da cinayet suçundan 52 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari Denizli'de yakalandı

19.01.2021 18:44 | Son Güncelleme:
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Erzurum'da cinayet suçundan 52 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari Denizli'de yakalandı

DENİZLİ (AA) - Erzurum'da "kasten öldürme" suçundan yaklaşık 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan cinayet zanlısı Denizli'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'un Karayazı ilçesi Köyceğiz köyünde 31 Mayıs 2014'te av tüfeğiyle bir çocuğu öldürdürmekten 52 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısı Kasım Erdal'ın Merkezefendi ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, zanlıyı Gümüşçay Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kasım Erdal tutuklandı.

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