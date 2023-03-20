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Erzurum'da çocuk kayakçılar depremlerde ölenleri andı

20.03.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da çocuk kayakçılar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için yarıştı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde Türkiye Kayak Federasyonu ile Sarıkamış Platformu işbirliğinde "Minikler Kar Festivali Teşvik Yarışı" gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelerek piste çıkan kayakçılar, yarışlar için oluşturulan bayraklardan en kısa sürede geçebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Ebeveynlerin de pistin kenarında alkışlarıyla desteklediği kayakçılar, yarışın ardından, depremlerin yaşandığı 11 ilin isimlerinin yer aldığı üzerinde "Başın sağ olsun" yazılı yelekleri giyerek hayatını kaybedenleri andı.

Yarışı istediği sürede tamamlayamayan çocuk kayakçılardan bazıları gözyaşlarını tutamadı, sıralamayı iyi bitirenler ise mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

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