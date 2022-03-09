Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonunun 2022 faaliyet programı kapsamında Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Palandöken Kayak Merkezi'nde 19 ilden 190 sporcunun katılımıyla 2 gün süren organizasyonda kayakçılar, son gün yarışlarında etkili olan kar yağışı ve yoğun sis altında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:
- Büyük erkekler:
1- Bünyamin Çelik
2- Muhammed Fuat Kazanç
3- Erke Eren Besler
- Büyük kadınlar:
1- Melek Cemre Ergün
2- Beyza Çemlek
3- Edanur Ayça Soylu
- 18 yaş altı erkekler:
1- Demirkan Hasırcı
2- Mahmut Kazanç
3- Salih Yusuf Kartaltepe
- 18 yaş altı kızlar:
1- Ceren Reyhan Yıldırım
2- Eda Şamgül
3- Ada Göney
- 16 yaş altı erkekler:
1- Deniz Yazgan
2- Can Göydaş
3- Erim Tüfekçi
- 16 yaş altı kızlar:
1- Serra Nur Kartal
2- Aysel Damla Örs
3- Ada Hasırcı
- 14 yaş altı erkekler:
1- Rıfat Hamza Taş
2- Kemal Berk Alaftargil
3- Ali Efe Sertepe
- 14 yaş altı kızlar
1- Pera Deniz Özhun
2- Elif Çelik
3- Yaprak Nur Seylan
- 12 yaş altı erkekler
1- Eren Okumuş
2- Muhammed Emir Keskin
3- Ömer Faruk Karadoğan
- 12 yaş altı kızlar
1- Hayat Çelik
2- Feriha Defne Çelebi
3- Elis Kayışlı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz