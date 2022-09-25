Erzurum'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" tamamlandı

Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliği sona erdi.

Gençleri kamu kurumlarıyla buluşturmak ve devlet teşviklerini tanıtmak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde, ziyaretçileri bilgilendirmek ve çalışmalarını tanıtmak amacıyla çeşitli kurumlar stant açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, lise ve üniversitelerde okuyan gençler ile aileler ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler, stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı (AA) da alanda yer alan standıyla gençlerle buluştu.

İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ve çeşitli kurum temsilcileri de AA standını ziyaret etti.

AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur, AA Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü ile İnsan Kaynakları Operasyonları Müdürlüğü yetkilileri, standı ziyaret edenlere kurum hakkında bilgi verdi.

