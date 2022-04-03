Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Palandöken ilçesindeki İkibinlik Buz Pateni Salonu'nda 8 kategoride gerçekleştirilen yarışlara, 22 kulüpten 48'i kadın 106 sporcu katıldı.

Organizasyonun sonunda dereye giren sporcular şunlar:

- Büyük erkekler:

1- Murat Tahtacı

2- Muhammed Emir Han

3- Metehan Atan

- Büyük kadınlar:

1- Melike Selen

2- Aleyna Karabacak

3- Sema Çirti

- Küçük erkekler (B)

1- Muhammed Melik Cebanay

2- Muhammet Mert Yıldız

3- Fevzi Deniz Temurlenk

- Küçük kızlar (B):

1- Aybuke Han

2- Damla Akan

3- Demet Bayılmaz

- Küçük erkekler (C):

1- Toprak Efe Eroğlu

2- Muhammed Bozdağ

3- Metin Kaya

- Küçük kızlar (C):

1- Sude Naz Kahraman

2- Züleyha Üremiş

3- Bennu Azra Yapıcı

- Küçük erkekler (D):

1- Yusuf Miraç Uludağ

2- Berat Efe Dal

3- Muhammet Arda Atlı

- Küçük kızlar (D):

1- Derya Karadağ

2- Aylin Mumcu

3- Defne Çiğdem

- Küçük erkekler (E):

1- İlyas Karadağ

2- Emir Kaner Aydın

3- Yusuf Can Bozdağ

- Küçük kızlar (E):

1- Efsa Polat

2- Elzem Taş

3- Duru Çuvalcı

- Küçük erkekler (F):

1- Selim Pehlivanoğlu

2- Yunus Emre Polat

3- Ali Efe Kocaman

- Küçük kızlar (F):

1- Mila Kuşkay

2- Ayşe Reyhan Uçan

3- Eflal Zümra Aydın

- Küçük erkekler (G):

1- Ertuğrul Fatih Çevik

2- İbrahim Efe Yanık

3- Musap Ali Alsaç

- Küçük kızlar (G):

1- Ahsen Büşra Alpartin

2- Masal Mina Çağlan

3- Elif Berra Yapıcı



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz