YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da ekimi yapılan karabuğdayın hasadına başlandı

Erzurum'da ekimi yapılan karabuğdayın hasadına başlandı

23.08.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Okay Memiş: - "(Karabuğday) Üretimini denedik ve başardık. 1'e 3, hatta 4 kazandıracak"

Erzurum'da tarım ürünlerinin çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında ekilen karabuğdayın hasadına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kentte devam ediyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Sağlık İçin Karabuğday Projesi" ile yüzde 75'i hibe olmak üzere 7 bin kilogram tohum desteği alan 12 üreticinin ektiği karabuğdayın hasat zamanı geldi.

Çiftçiler, devlet desteğiyle ekimini yaptıkları buğdayı tarım makineleriyle hasat etmeye başladı.

Havalimanı yolu üzerinde karabuğday ekilen arazilerde incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, çalışmalar hakkında Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ile diğer yetkililerden bilgi aldı.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, gideri az olan ve gübre istemeyen karabuğdayın, katma değeri yüksek bir ürün olduğunu aktardı.

Bu ürünün, marketlerde diğer unlardan çok yüksek fiyata satıldığını belirten Memiş, "Bazı hastalıkları bulunan kişilerin tüketmesi gereken un olması bakımından önemli. Karabuğdayın tercih edilmesi gereken çok alan var. Erzurum Pasinler Ovası bu iş için çok önemli. Üretimini denedik ve başardık. 1'e 3, hatta 4 kazandıracak. Bu tarlada örneği görüldü. Bütün çiftçilere tavsiye ediyoruz, bereketi bol olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'un yaylaları, doğu ve güneydoğudan göçer aileleri ağırlıyorErzurum'un yaylaları, doğu ve güneydoğudan göçer aileleri ağırlıyor
Sivas'ta sağanak etkili olduSivas'ta sağanak etkili oldu
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenler yaşananları anlattı:Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenler yaşananları anlattı:
Anahtar Kelimeler:
tarım hasat

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
03:56
Sabah
05:27
Öğle
12:23
İkindi
16:07
Akşam
19:08
Yatsı
20:34

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Salı

Evren Eczanesi
Palandoken
Karanfil Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.