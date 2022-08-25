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Erzurum'da "enerji kaynaklarını doğru kullanmanın önemi" görüşüldü

25.08.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Okay Memiş: - "Erzurum olarak kamu binalarında yüzde 15 tasarruf ettik"

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), enerji kaynaklarını doğru kullanmaya yönelik düzenlendiği bölgesel toplantıların 23.'sünü Erzurum’da yaptı.

Vali Okay Memiş, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, doğru enerji tüketiminin günümüzde artık daha çok önem kazandığını aktardı.

Herkesin enerji tasarrufu yapması gerektiğini belirten Memiş, "Erzurum olarak kamu binalarında yüzde 15 tasarruf ettik. Devlet olarak bizim vasfımız, doğru teknolojileri tercih ederek vatandaşa örnek olmak. Enerji verimliliği dünyamız için çok özel bir kelime. Enerji tasarrufu küreselleşen dünyada fosil yakıtlara karşı savaşımız açısından da büyük önem taşıyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de enerji verimliliğini artırma ve enerjiyi doğru kullanmaya yönelik çok sayıda proje hayata geçirdiklerini ifade etti.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin ise binalarda ısı yalıtımının önemine değinerek, yatılımdan kaynaklı kazanımların ekonomik anlamda büyük olduğunu anlattı.

Toplantıda VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz ve Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar da birer konuşma yaptı.

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