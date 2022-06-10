Erzurum'da et ve süt verimi yüksek "elit sürü" projesi hayvancılığa katkı sunacak

İSMAİL HAKKI DEMİR - Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde et ve süt verimi yüksek "elit sürü" oluşturma çalışmasında başarı sağlandı.

Kentte üniversite ve büyükşehir belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü "Doğu Anadolu Bölgesi'nde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum" projesi kapsamında, 2 yıl önce 15 taşıyıcı anneyle başlanan embriyo transferi çalışmaları, üniversitenin Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde sürdürülüyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucu, çetin kış şartlarının hakim olduğu Erzurum'a adaptasyon sağlayan simental cinsi ineklerden geçen yıl 12, bu yılın yarısına kadar da 5 buzağı alındı.

Embriyo transferi yapılan 10 ineğin de yakında doğum yapması beklenen proje kapsamında doğan buzağı sayısının gelecek yıl 100'e çıkartılması hedefleniyor.

Çiftçilere de dağıtılacak bu buzağılar ve hayvan sayısının artmasıyla yerli ırklara göre daha kaliteli et ve süt veren simental cinsi hayvanların çoğaltılarak, kentin hayvancılıktaki üretimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, AA muhabirine, Erzurum'un, tarım, hayvancılık ve mera alanlarıyla Türkiye'nin öne çıkan kentlerinden olduğunu söyledi.

Kentin geçim kaynaklarının önemli kısmını tarım ve hayvancılığın oluşturduğunu kaydeden Kılıç, bunun için de Büyükşehir Belediyesi olarak hayvancılıkta kaliteli ve nitelikli ırkı yaygınlaştırmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İnsanda "tüp bebek" denilen yöntemi, Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle hayvanda "embriyo" transferiyle gerçekleştirdiklerini ifade eden Kılıç, "Projemiz 2 yıldır devam ediyor. Pilot aşamasında olan bu çalışmamızı ilimizde çiftçilerimiz arasında yaygınlaştırmak istiyoruz. Kaliteli süt ve et ırkının Erzurum'da yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz. Projelerimiz meyvesini vermeye başladı." dedi.

Kılıç, tamamı simental cinsi olan ırkın çetin kış şartlarının yaşandığı Erzurum bölgesine uygun olduğunu söyledi.

Büyükbaş hayvancılıkta Konya ile başa baş gittiklerini anımsatan Kılıç, hayvan sayısının artmasının çözüm olmadığını, nitelikli hayvan artışına önem verdiklerini belirtti.

"İnsanlar ahırında 10-20 yerli ırk bakarken harcadıkları masraf yerine, aynı masrafla nitelikli 2-3 hayvan besleyip bu işi sürdürebilir. Hem sütte hem de ette daha kaliteli ve daha verimli tarım ve hayvancılıkla uğraşan il olmak istiyoruz." diyen Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla başlayan projede 2 yıl içinde hayvan sayısını iki katına çıkarttıklarını, bunu daha da yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

- "Amacımız elit bir sürü oluşturmak"

Kılıç, çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Projeye taşıyıcı anne olan 15 hayvanla başladık. Üniversitede yapmış olduğumuz çalışmalarımız sonucunda geçen yıl doğan 12 hayvanımız oldu. Bu sene de 5 yeni buzağımız doğdu. Gebe olan 10 hayvanımızın da doğumunu bekliyoruz. Hayvan sayımız günden güne artıyor. Amacımız elit bir sürü oluşturmak. Bu sürü içerisinden elde ettiğimiz damızlık hayvanlarımızı da çiftçilerimize uygun bir fiyat üzerinden dağıtabilmek istiyoruz. Simental ırkın artması hem süt hem ette he hem de merada gezme açısından daha elverişli olduğu için bu hayvanı tercih ettik."

Projeden yüksek verim almalarının kendilerini hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar adına sevindirdiğini ifade eden Kılıç, "İnşallah projemizin 3. yılında taşıyıcı annelerden elde ettiğimiz buzağı sayısını 100'e çıkartıp elit bir sürü oluşturduktan sonra buradaki damızlık hayvanlar üzerinden elde ettiğimiz materyalleri de çiftçilerimizle paylaşacağız. Bu işin sonu yok ama biz en kısa sürede çiftçimize dönüş yapmak istiyoruz." diye konuştu.

