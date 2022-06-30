Erzurum'da hayvan otlatırken ayının saldırdığı kişi öldü

Erzurum'un Olur ilçesinde, hayvan otlattığı sırada ayı saldırısına uğrayan çoban hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Hükkam Mahallesi kırsalında dün sabah saatlerinde hayvan otlatmaya giden Fatih İlhan (42), kendisinden uzun süre haber alınamayınca durum, güvenlik güçlerine bildirildi.

İlhan'ın bulunması için Olur ve Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığından asayiş timi ve AFAD ekipleri, dron desteğiyle söz konusu bölgede arama çalışması başlattı.

Çalışma sonunda ekipler, hayvanların bulunduğu ağıldan yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sarp ve engebeli arazide İlhan'ın cansız bedenine ulaştı.

Ekiplerce ayı tarafından öldürüldüğü değerlendirilen İlhan'ın, av tüfeğiyle de ayıyı öldürdüğü tespit edildi.

İlhan'ın cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

