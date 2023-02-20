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Erzurum'da iki gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

20.02.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Aşkale ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kandilli Mahallesi Karabıyık Mezrası'ndaki evinden kent merkezine gittiğini belirterek iki gün önce ayrılan 44 yaşındaki İrfan Çelik, ikametine geri dönmedi.

Bunun üzerine Çelik'i aramaya çıkan yakınları, Kandilli mahallesindeki bir metruk binanın çökmüş duvarının altında birinin hareketsiz yattığını fark ederek yanına yaklaştı.

Yerde yatan şahsın iki gündür haber alamadıkları Çelik olduğunu anlayan yakınları, durumu AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin enkaz altından çıkardığı Çelik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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