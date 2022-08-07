Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Üçköşe mevkisinde Hasan Ç. iradesindeki 25 ED 745 plakalı otomobil ile Faruk Ö. yönetimindeki 25 DM 937 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Muzaffer Ç. hayatını kaybetti, Hasan Ç. ve Faruk Ö. ile Songül Ö. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



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