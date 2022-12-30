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Erzurum'da istihdam garantili mesleki eğitim kursları düzenlenecek

30.12.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da, 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 25 bin metrekare alanda üretime başlayan tekstil firması ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) arasında istihdam garantili "Mesleki Eğitim Protokolü" imzalandı.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, ETSO Yönetim Kurulu Salonu'nda düzenlenen imza protokolüne, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Yavuz Tekstil Genel Müdürü Alaattin Torunoğlu, ETSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ve Yavuz Tekstil Fabrika Müdürü Murat Yurttaş katıldı.

Protokol kapsamında, işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde istihdam garantili mesleki eğitim kursları düzenlenecek.

Ocak ayından itibaren 2 yıl yürürlükte olacak protokolde, meslek sahibi olmayan veya iş tecrübesi bulunmayan kişilerin teorik ve pratik eğitimler ile nitelikli işgücüne dönüştürülmesi ve işgücü piyasasına kazandırılması hedefleniyor.

Eğitimlerin sonunda kursiyerlerin en az yüzde 70’i, eğitim süresinin en az 3 katı kadar tekstil firması tarafından istihdam edilecek.

ETSO Başkanı Özakalın, Erzurum'u tercih eden yatırımcılara minnettar olduklarını belirterek, "Şehrimizin üretimine, istihdamına ve ihracatına değer katan her yatırımcının başımızın üstünde yeri var. ETSO olarak daima yanlarındayız. Onların işlerini kolaylaştırmak, önlerindeki engelleri kaldırmak için her zaman olduğu gibi bundan sonrada çaba göstermeye devam edeceğiz. İmzaladığımız eğitim protokolünün bütün taraflara hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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