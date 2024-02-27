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Erzurum'da kalp kapak deliği ameliyatsız kapatılan yaşlı kadın sağlığına kavuştu

AA AA
27.02.2024 11:04
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Erzurum'da solunum şikayetiyle Şehir Hastanesine giden 60 yaşındaki kadının yapay kalp kapağında tespit edilen kaçak, ameliyatsız "kapalı yöntemle" tedavi edildi.

Kentte yaşayan 6 çocuk annesi Ayten Şenol, bir süre önce nefes darlığı şikayetiyle Erzurum Şehir Hastanesi kardiyoloji polikliniğinden Dr. Onur Altınkaya'ya başvurdu.

Tetkiklerde, yapay kalp kapağının kenarında kaçak tespit edilen Şenol, Dr. Altınkaya ve Gülhane Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Cem Barçın ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Saraç tarafından operasyona alındı.

Şenol'un yapay kalp kapağındaki delik, hekimlerin kasık damarından 3 boyutlu endoskopik ekokardiyografi işlemi eşliğinde ameliyatsız yapılan yaklaşık 1,5 saatlik operasyon sonucu başarıyla kapatıldı.

Operasyondan sonra 1 gün yoğun bakımda servisinde gözlem maksadıyla tutulan ve normal servise alınan Şenol, ameliyatsız kapalı yöntemle yapılan tedaviyle sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Dr. Altınkaya, AA muhabirine, önceden yapay kalp kapağı takılan hastanın nefes darlığı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu, hastaya kalp kapağı kenarındaki kaçak kapama işlemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Önceden yapay takılan kalp kapağının zamanla kenarındaki dikişlerin ayrışarak delikler oluştuğunu ve bu durumun hastada kalp yetersizliğine sebep olabileceğini anlatan Altınkaya, "Böyle ciddi durumda deliğin kapatılması gerekir. Bu kapama işlemi eskiden açık yapılan kalp kapağı ameliyatıyla gerçekleştirilirdi fakat kardiyoloji dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında artık bunu kapalı yöntemle de yapıyoruz." dedi.

"Hastanın kalp kapağının kenarında kaçak tespit ettik, anestezi altında endoskopik ekokardiyografi eşliğinde ameliyatsız kapalı yöntemle işlemi başarıyla gerçekleştirdik" diyen Altınkaya, ekip halinde gerçekleştirdikleri operasyona katkıda bulunan Prof. Dr. Barçın ve Saraç'a teşekkür etti.

"GEÇ KALINSA KALP YETMEZLİĞİ VE AKCİĞER ÖDEMİ GELİŞEBİLİRDİ"

Kalp kapağı kaçağı kapama işlemi sayesinde hastayı kısa sürede taburcu ettiklerini aktaran Altınkaya, şöyle devam etti:

"Hastamızın kapalı yöntemle ameliyatsız şekilde kalp kapağı kenarındaki deliğini kapattık. Erzurum ve bölgede bu işlemi ilk kez gerçekleştirdik. Geç kalınsa kapaktaki ayrışma daha artarak delik büyüyebilir, tedavi edilmemesi halinde ise ileri evre kalp yetmezliği ve akciğer ödemi gibi durumlarla tablo ağırlaşabilirdi."

Prof. Dr. Barçın da bölgede kapalı yöntemle kalp kaçağı kapama işlemini ilk vaka olarak gerçekleştirdiklerini ve bu işi ekip olarak yaptıklarını dile getirerek, "Kalp kaçağındaki kapamayı kalp damar cerrahlarının ameliyatla yapması gerekiyor ama biz kasıktan girerek kapalı yöntemle yaklaşık 1,5 saatte belirli işlemlerle kaçağı kapattık." ifadelerini kullandı.

Tedavisi tamamlanan Şenol ise nefes almakta çok zorlandığını ve geceleri uyuyamadığı için hastaneye başvurduğunu anlattı.

Tedavi sonrası sağlığına kavuştuğunu dile getiren Şenol, "Nefes darlığı yüzünden hiç iş yapamaz ve yürüyemezdim. Allah'a şükür tedavi sonrası nefes almam düzeldi, ayağı kalktım. Operasyonda kesme, dikiş atma olmadı. Allah doktorların işini rast getirsin, Şehir Hastanesi ve doktorları güzel. Allah devlete millete zeval vermesin. Devletimiz bize her zaman sahip çıkıyor." diye konuştu.

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