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Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

08.03.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 37 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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