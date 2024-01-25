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Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

AA AA
25.01.2024 09:00 | Son Güncelleme:
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Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Kentte, park halindeki araçlar beyaza büründü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir ile karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Trafik polisleri ise tır, çekici ve ağır tonajlı araçları durdurarak, kara yolunda dikkatli seyretmeleri ve zincirsiz şekilde yola çıkmamaları yönünde uyardı.

Etkisini sürdüren kar yağışı altındaki Erzurum Kalesi ile Çifte Minareli Medrese ise dronla görüntülendi.

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