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Erzurum'da Kovid-19'dan vefat edenlerin çoğu aşısız ya da eksik aşı yaptıranlar

28.08.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir: - "Bugün itibarıyla yoğun bakımlarımızda Kovid-19 tanılı 72 hastamız var. İçlerindeki 8 hastamız çok genç ve 20'li, 30'lu yaşlarda"

Erzurum'da Kovid-19'dan vefat edenlerin çoğu aşısız ya da eksik aşı yaptıranlar

Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kentte yoğun bakımda yatanların içinde genç hastalar olduğunu belirterek vefat edenlerin çoğunun yeni tip koronavirüs (Kovid19) aşısı yaptırmayan ya da eksik aşı yaptıranlardan olduğunu bildirdi.

Kentte hem aşılama oranının artması hem de vaka sayılarının düşürülmesi için İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Sağlık ekipleri kent merkezi ve ilçelerde ev ev dolaşıp aşı yapmanın yanı sıra hastaneler, kent meydanı, alışveriş merkezi ve havalimanında kurulan çadırlarda da randevusuz aşı hizmeti sunuyor.

İl Sağlık Müdürü Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gün sonra okullar, ardından üniversiteler ve öğrencilerin kalacağı yurtların açılacağını belirterek "Toplumsal hayat çok daha yoğun olacak. Aşımızı bir an önce olup, tedbirlere dikkat edersek hayatı normal düzeyde devam ettirmiş oluruz." ifadesini kullandı.

- Erzurum'da Kovid-19 yoğun bakım ve vefat durumu

Aşı yaptıranlarla yaptırmayanların yoğun bakım ve vefat durumlarını sürekli sorulduğunu ifade den Bedir, kentte bugün itibarıyla Kovid-19 tanılı 72 hasta olduğunu aktardı.

Bu hastaların 8'inin çok genç ve 20'li, 30'lu yaşlarda olduğunu anlatan Bedir, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımlardaki hastaların tamamına yakını ya hiç aşı yaptırmamış ya da eksik aşılılardan. Vefatlarda da durum aynı, 94 yaşındaki bir hastamız hariç ağustos ayında Kovid-19'dan vefat edenlerin tamamı aşısız ya da eksik aşılı. Bu veriler şehrimizin verileri. Kovid-19'un kimde nasıl seyredeceği belli olmuyor. İnsan, aşısı olan bir hastalıkta aşı yaptırmayarak kendisini, annesini, babasını, çocuklarını böyle bir riske nasıl atabilir ki? Eğer korkacaksak aşıdan değil, Kovid-19'dan korkmalıyız. Artık daha fazla ertelemeden, geciktirmeden aşımızı yaptıralım."

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