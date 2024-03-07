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Erzurum’da Mart kapıdan baktırdı

İHA İHA
07.03.2024 09:52
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Erzurum’da uzun süredir etkisini azaltan kar yağışı yeniden başladı ve kent merkezi bir kez daha beyaza büründü.

Erzurum’da dün geceden bu yana aralıklı olarak etkili olan kar yağışı vatandaşlara adeta “Mart kapıdan baktırır” sözünü hatırlattı. Meteoroloji 12.Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Erzurum ve çevresinde kar 4 gün boyunca etkili olacak. Belediye ve karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

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