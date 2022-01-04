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Erzurum'da maskesiz seyahat etmek isteyen yolcu otobüsten indirildi

04.01.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da maskesiz seyahat etmek isteyen yolcu otobüsten indirildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma otobüsüne maskesiz binen kişi, başka bir yolcunun girişimiyle araçtan indirildi.

Büyükşehir Belediyesinin Hilalkent-Çat Yolu-TOKİ'ler seferini yapan otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlara göre, sürücü, araca maskesiz binen yolcudan maske takmasını ve ücretini ödemesini istedi.

Uyarıyı dikkate almayan yolcu, "Maske de takmıyorum, ücret de ödemiyorum." diyerek araçtaki koltuğa oturdu.

Yolcuya, araçtan inmemesi halinde polisi arayacağını söyleyen sürücü, telefonla arama gerçekleştirdi.

Bu sırada araya giren başka bir yolcu da otobüsün durakta durmasını fırsat bilerek, tartıştığı maskesiz kişiyi zorla araçtan indirdi.

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