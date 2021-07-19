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Erzurum'da Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki

19.07.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki

Erzurum'da sivil toplum kuruluşları (STK) ve vatandaşlar, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ile Harem-i Şerif ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan gerginliği kınandı.

Erzurum Sivil Toplum Platformunca Lalapaşa Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen Erzurum İHH üyeleri ile vatandaşlar, İsrail’in saldırılarına tepki gösterdi.

İHH Erzurum İl Başkanı Ömer Onay, burada grup adına yaptığı açıklamada, ilk kıble ve kırmızı çizgileri olan Kudüs'ün bayram öncesi İsrail'in saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

İsrail'in bu saldırılarının kronikleştiğini ifade eden Onay, "Her bayram öncesi Mescid-i Aksa hedefe konularak, bir meydan okuma yapılmakta ve Mescid-i Aksa Yahudi mabedine çevrilmek istenmektedir. Mescid-i Aksa'ya yapılan bu toplu baskınlar, orada ibadet eden Müslümanlara yapılan saldırılar, Müslümanların buraya girişlerine konulan engeller, buradaki ibadetgahlara uygulanan kapatmalar, Yahudiler'in burada gerçekleştirdiği ayinler ve her türlü baskılamalar, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki düşlerinin yapı taşları olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Onay, İsrail'e karşı tek yürek olunması gerektiğini belirterek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Mescidi Aksa ve Kudüs'ün akıbetinin yalnızca orada yaşayan Filistinlilerin omuzlarına yüklenmemesini isteyen Onay, her Müslümanın, zamanın ve şartların ruhuna münasip şekilde Kudüs ruhunu ortaya koyup ona göre hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Mescidi-i Aksa, Kudüs, Gazze ve Filistin için bedeller ödendiğini vurgulayan Onay, "Vatandaşlarımız Mavi Marmara'da şehit oldular. Kudüs'ün akıbeti bizim hayat mücadelemizin tam merkezinde yer almaktadır. İsrail yeniden bedel ödemeye hazır olduğumuzu ve hazır olmaya devam edeceğimizi bilmeli. Gerekirse hepimiz Filistin'e gider, orada kardeşlerimiz ile omuz omuza mücadele verir yine de Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayız." diye konuştu.

Basın açıklaması sonrası İsrail aleyhine slogan atan grup, tekbirler eşliğinde alandan ayrıldı.

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