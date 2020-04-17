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Erzurum'da öğretmenlerin ürettiği yüz koruyucu siperlikler polislere armağan edildi

ERZURUM HABERLERİ  | 17.04.2020 18:14 | Son Güncelleme

Erzurum'da öğretmenlerin ürettiği yüz koruyucu siperlikler polislere armağan edildi

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğretmenlerce üretilen 330 yüz koruyucu siperliği kentte görev yapan emniyet mensuplarına armağan etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezince (BİLSEM) üretilen maske, dezenfeksiyon ve yüz koruyucu siperlik gibi çok sayıda ürün koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç duyulan kurumlara ulaştırılıyor. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran İl Milli Eğitim Müdürlüğü, BİLSEM'in ürettiği 330 yüz koruyucu siperliği polis ve bekçilere dağıtılması için İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'a teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Kaygusuz, söz konusu ürünlerin öğretmenlerce yapıldığını ifade ederek şunları dile getirdi:

"3D yazıcılarda ürettiğimiz yüz koruyucu siperleri daha önce sağlık çalışanlarımıza teslim etmiştik. Bugün ise bu süreçte sağlık çalışanlarımız gibi fedakarca çalışan ve ifa ettikleri görev itibarıyla sürekli virüs riski ile karşı karşıya olan emniyet mensuplarımız için ürettiğimiz yüz koruyucu siperleri emniyet müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Bu zorlu dönemde huzur ve güvenliğimiz için ara vermeden büyük bir özveriyle çalışan tüm emniyet teşkilatımıza Milli Eğitim camiası adına teşekkür ediyorum."

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Erzurum Öğretmen Polis

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