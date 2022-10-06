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Erzurum'da otomobilin altında kalan çocuk ağır yaralandı

06.10.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da otomobilin altında kalan çocuk ağır yaralandı

Erzurum'da park halinde bindiği otomobilin geri gitmesi sonucu inmek isterken aracın altında kalan çocuk ağır yaralandı.

Yakutiye ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'ndeki akrabalarına ailesiyle misafirliğe giden 4 yaşındaki Y.P, sitede park halindeki 25 ABM 730 plakalı otomobile bindi. Bir süre sonra aracın hareket etmesiyle inmek isteyen çocuk, aracın atında kalarak ağır yaralandı.

Çevredekiler, çocuğu aracın altından çıkarıp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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