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Erzurum'da "Polis Amca Anaokulu" ve "Polis Kafeteryası" açıldı

28.09.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Okay Memiş: - "Polis meslektaşlarımız arasında çok gizli kahramanlar var. Ben valiyim, çok göz önündeyim. Valinin pabucunu dama atacak polis memuru hanımefendiler, polis memuru genç erkekler var"

Erzurum'da il emniyet müdürlüğü yerleşkesinde yapılan "Polis Amca Anaokulu" ve "Polis Kafeteryası" törenle hizmete girdi.

Anaokulu ve polis kafeteryanın açılı sebebiyle düzenlenen törende konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, anaokulunun yapımında Milli Eğitim Bakanlığının, kafeteryanın yapımında ise Erzurum Büyükşehir Belediyesinin büyük katkılarının olduğunu söyledi.

Halkın huzuru ve vatanın bölünmezliği için görev yapan polis memurları için yapılan sosyal donatıların sayısının artmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Memiş, ülkenin bölünmez bütünlüğü için bütün birimlerin 24 saat görev yaptığını ifade etti.

Memiş, polislerin kahramanlığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Polis meslektaşlarımız arasında çok gizli kahramanlar var. Ben valiyim, çok göz önündeyim. Valinin pabucunu dama atacak polis memuru hanımefendiler, polis memuru genç erkekler var. Erzurum'da görev yapmak da ayrı bir güzellik, müstesna bir şehirde görev yapıyoruz. Bu coğrafyada görev yapıyorsak bir bedeli de var. Herkes dikkatli olmak zorunda. Polis görevini yaptığı zaman ne mafyası ne çetesi, bir şey yapamaz. Polisler devleti temsil ediyor. Mersin'de yaşanan olay da bizlere bunu gösterdi. Bekçi arkadaşlarımızın saldırı yapmak isteyenlere karşı anında müdahale etmesi ve etkisiz hale getirmesi de büyük başarı. Yoksa teröristler polisevine kadar gireceklerdi. Ben buradan bir kez daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de her zaman polislerin yanında olduklarını ve Erzurum'da polisler için ayrıca yeni bir konut alanı yapmayı planladıklarını söyledi.

İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ise sosyal donatıların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra emniyet müdürlüğü yerleşkesindeki "Polis Amca Anaokulu" ve "Polis Kafeteryası" hizmete açıldı.

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