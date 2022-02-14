YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da polisin durdurduğu 2 araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'da polisin durdurduğu 2 araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı

14.02.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzensiz göçmenleri kişi başı 1000 dolar karşılığında Sakarya'ya götürmek isteyen 2 kişi tutuklandı

Erzurum'da, polislerce durdurulan iki araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu çerçevede Erzurum-Aşkale kara yolu üzerinde durumundan şüphelendikleri Samet B. idaresindeki 61 JD 205 plakalı araç ile arkasından gelen Mehmet U. yönetimindeki 41 UP 465 plakalı araçları durdurdu.

Samet B'nin kullandığı araçta, bagaj kısmına binenlerin de aralarında bulunduğu 10 düzensiz göçmen ile Mehmet U'nun kullandığı araçtaki 6 düzensiz göçmen yakalandı. Her iki aracın sürücüsü de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerden 14'ü Aşkale Geri Gönderme Merkezine, küçük yaşta olduğu tespit edilen 2'si ise Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye'ye kaçakçılar aracılığıyla giriş yapan göçmenlerin, bir ay Van'da ikamet ettikten Sakarya'ya gitmek üzere sürücülerle kişi başı 1000 dolar karşılığında anlaşarak yola çıktıkları öğrenildi.

Sürücüler Samet B. ile Mehmet U. ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı organizasyonu yapma" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacakErzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacak
Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiSivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçının ardındanGalatasaray-Yukatel Kayserispor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
polis Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazartesi

İmsak
05:38
Sabah
07:02
Öğle
12:34
İkindi
15:28
Akşam
17:56
Yatsı
19:14

Erzurum Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Pazartesi

Yaşam Eczanesi
Palandoken
Ada Eczanesi
Yakutiye
Cengiz Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Serel Yereli'nin pembe transparan sütyeniyle paylaşımı nefes kesti

Serel Yereli'nin pembe transparan sütyeniyle paylaşımı nefes kesti

"Tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık"

"Tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık"

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.