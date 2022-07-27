Erzurum'da refüje ve iş yerinin camına çarpan kamyonetin kaza anı güvenlik kamerasında

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, gece saatlerinde bir kamyonetin önce refüje sonra da park halindeki araç ile bir iş yerinin camına çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı Şehit Murat Ellik Bulvarı'nda, Atakan Ö. yönetimindeki 50 ABT 525 plakalı kamyonet, gece saatlerinde önce refüje, ardından da karşı yöndeki park halindeki araca çarpıp iş yerinin camını kırdı.
Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kazada, kamyonetin çarptığı araç ile iş yerinde hasar oluştu.
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