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Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

16.08.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sonrası etkili olan dolu, ekili alanlara ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

İlçeye bağlı Ballıca ve Küçük Orcuk mahallelerinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu.

Şiddetini artıran sağanağın yerini doluya bırakmasıyla araç ve yaya trafiğinde aksamalar yaşandı.

Yağış nedeniyle tarım arazileri ve meyve ağaçlarında zarar oluştu.

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