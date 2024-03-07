YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da sağlık çalışanları hastanede Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı

Erzurum'da sağlık çalışanları hastanede Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı

AA AA
07.03.2024 14:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, hastane binası içinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Erzurum Şehir Hastanesi önünde toplanan sağlıkçılar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla hastane binasının içinde yürüyüş yaptı.

Yürüyüş sonrası dua edildi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, İşgalci İsrail'in, Filistin'de on yıllardır devam ettiği sistematik işgal ve zulmünün, 7 Ekim’den bu yana daha da şiddetlenerek soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlarda bütün dünyanın gözü önünde devam ettiğini söyledi.

Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetinin tekrar tekrar gözler önüne serilmesi gerektiğini vurgulayan Tör, "İşgal güçlerinin hastanelere ve sağlık sistemine karşı yürüttüğü sistematik savaşta, bölgede ayakta kalan hastanelerden El-Ehli Baptist ve Uluslararası El-Hulu Hastanesi'nde yakıt tükendi. Filistin Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak, Gazze'nin kuzeyinde çalışır vaziyetteki tek hastane olan Kemal Advan'ın da yakıtsızlık sebebiyle hizmet dışı kaldığını ve hastanedeki 7 bebeğin açlıktan hayatını kaybettiğini bildirdi. 7 Ekim’den bu yana 337 sağlık personeli şehit oldu, 99 sağlık personeli tutuklandı, 150 sağlık kuruluşu hedef alındı, 30 hastane ve 53 sağlık ocağı hedef alınarak hizmet dışı bırakıldı, 122 ambulans hedef alındı, Gazze’ye giren su vanaları kapatıldı. Tarlalar bombalanıyor." dedi.

Tör, Gazze'ye açılan Refah Kapısı'nın da abluka altında olduğunu, buradan insani yardımlara geçit verilmediğini belirtti.

"HAYATIMIZIN HER ALANINDA VE MESLEKLERİMİZDE BOYKOT ÇAĞRIMIZI TEKRARLIYORUZ"

İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin soykırıma olan aleni desteğinin artarak sürdüğüne dikkati çeken Tör, şöyle devam etti:

"Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor. Gönlü ve duası Filistin’in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından biri boykot. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz. Şirketlerin açıkladığı son rakamlardan anlıyoruz ki günlük hayatımızda gösterdiğimiz en ufak boykot çabası, hep birlikte olunca çığ olup büyüyor. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından ayrılmayan Gazzeli meslektaşlarımızı selamlıyoruz."

Tör, insanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade ederek, "Tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla’da kadınlara yönelik resim ve fotoğraf sergisi açıldıMuğla’da kadınlara yönelik resim ve fotoğraf sergisi açıldı
Odunpazarı Belediyesi merkezdeki ve kırsal mahallelerdeki camileri dezenfekte ettiOdunpazarı Belediyesi merkezdeki ve kırsal mahallelerdeki camileri dezenfekte etti
Derince’de minikler Ramazan şenliğinde eğlendiDerince’de minikler Ramazan şenliğinde eğlendi
Anahtar Kelimeler:
Doktor Erzurum Filistin sağlık çalışanları erzurum şehir hastanesi

Erzurum Namaz Vakitleri 7 Mart Perşembe

İmsak
05:09
Sabah
06:32
Öğle
12:31
İkindi
15:45
Akşam
18:20
Yatsı
19:37

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Perşembe

Gölbaşi eczanesi
Yakutiye
Hürriyet eczanesi
Yakutiye
Özlem eczanesi
Tekman
Yeni burçak eczanesi
Ispir
Şehr-i şifa eczanesi
Hinis
Horasan eczanesi
Horasan
Beyoğlu eczanesi
Karayazi
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.