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Erzurum'da salgın döneminde 10 binden fazla öğrenci sporla buluştu

16.09.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil: - "GSB Spor Okulları sayesinde 10 bini aşkın çocuk ve gence spor yaptırarak onları zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak tuttuk"

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde 10 binden fazla çocuk ve gencin 37 farklı branşta sporla buluşturulduğu bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, yaz spor okulları kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 10 binden fazla çocuk ve genç ücretsiz kurslarla spor faaliyetlerine katıldı.

Tesislerde güzel vakit geçiren gençler ile çocukların, salgın döneminde sağlıklı kalması ve hayatlarına hareket katması sağlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, salgın döneminde dahi gençleri sporsuz bırakmadıklarını aktardı.

Kentteki 62 spor tesisinin 7 gün 24 saat halkın hizmetinde olduğuna işaret eden Taşkesenligil, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 81 ilde aynı anda eş zamanlı olarak başlattığı GSB Spor Okulları sayesinde 10 bini aşkın çocuk ve gence spor yaptırarak onları zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak tuttuk. Özellikle pandemide sporcularımızı ve şehrimizin insanlarını sporsuz bırakmadık. ‘Spor Sokağı’, ‘Spor Her Yerde’, 'Siz balkonda biz sokakta' gibi projelerimizle halkımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize spor yapma imkanı sağladık. Pandemide hem sağlıklı yaşamalarını hem de zinde kalmalarını sağladık. Spor sayesinde neşeli anlar yaşamalarına olanak sağladık."

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